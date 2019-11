Política Conselho de Ética da Câmara abre duas representações contra Eduardo Bolsonaro Filho do presidente passa a responder por quebra do decoro parlamentar por sugerir a convocação de "um novo AI-5" e por ter ofendido a deputada Joice Hasselmann pelas redes sociais

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu dois processos contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) que podem chegar à cassação do seu mandato. O filho do presidente passa a responder por quebra do decoro parlamentar por sugerir a convocação de "um novo AI-5" para reprimir manifestações no País e por ter ofendido a ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (...