Política Conselheiro do TCM interpela judicialmente o governador

O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios Sérgio Cardoso protocolou interpelação judicial contra o governador Ronaldo Caiado (DEM) para que apresente provas da relação dele com a empresa ETS Importação e Exportação, empresa de Matheus Henrique Aprígio Ramos, filho de Carlos Cachoeira. O POPULAR mostrou ontem que, ao comentar pela primeira vez a crise no gove...