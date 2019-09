Política Conselheiro do TCE pede apuração de contrato da Goiás Parcerias Escritório de advocacia de Taquaral foi contratado sem licitação; prática foi apontada ainda em contratos do Detran e Agehab

Responsável pela fiscalização das contas da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) Edson Ferrari solicitou à Secretaria de Controle Externo a apuração do contrato de escritório de advocacia da estatal. O POPULAR revelou na sexta-feira que há uma série de suspeitas de irregularida...