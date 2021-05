Política Conquista de Doria, filiação de vice ao PSDB abala apoios Entre aliados de Doria, a migração de Garcia ao PSDB é dada como certa e está prevista para os próximos meses

A possível filiação ao PSDB do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, hoje no DEM, fortalece a ala de João Doria no tucanato, mas tem potencial para acirrar divisões no partido e até prejudicar eventual candidatura do governador paulista à Presidência da República em 2022. Entre aliados de Doria, a migração de Garcia ao PSDB é dada como certa e está prevista p...