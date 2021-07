Política Conheça indícios da atuação de Jair Bolsonaro no caso das 'rachadinhas' Áudios, divulgados pelo UOL, indicam que o recolhimento de parte do salário de funcionários ocorria no antigo gabinete do presidente na Câmara dos Deputados

A divulgação de gravações de uma ex-cunhada de Jair Bolsonaro apresentou novos indícios de uma atuação do presidente no suposto esquema da "rachadinha", inicialmente identificado no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os áudios, divulgados pelo UOL, indicam que o recolhimento de parte do salário de fun...