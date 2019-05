Política Conheça a reforma administrativa aprovada na Câmara dos Deputados O texto ainda será apreciado pelo Senado Federal

O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira, 28, a Medida Provisória 870 (MP), que trata do redesenho administrativo do governo Bolsonaro. O texto foi aprovado na Câmara na semana passada e alterado pelos parlamentares, que decidiram devolver o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), hoje sob a responsabilidade do ministro Sergio Moro (Justiça), p...