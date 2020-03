Política Congresso vai colaborar com governo para minimizar efeitos da crise, diz Maia O presidente da Câmara disse ainda que o governo terá de tomar atitudes para além das reformas

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 9, que a postura do Congresso será colaborativa para minimizar os efeitos da crise econômica que se agravou. "Postura do governo é comandar o processo, a postura do Parlamento, como sempre, vai ser colaborativa e construir com o governo as soluções que possam minimizar o baixo crescimento...