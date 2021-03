Política Congresso vê momento grave e quer ouvir novo ministro e ex-comandantes das Forças O senador Humberto Costa (PT-PE) afirma que o presidente da República quer transformar as Forças Armadas em "milícias" particulares

Parlamentares de partidos governistas e da oposição viram as trocas dos comandantes das Forças Armadas como uma tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e disseram que vão convidar os envolvidos para dar explicações no Congresso. Acrescentam que o momento é grave. Nesta terça-feira (30), os comandantes Edson Leal Pujol (Exército), Ilques...