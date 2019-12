Política Congresso revê total ou parcialmente quase 30% dos vetos de Bolsonaro Volume de derrotas do Executivo no Legislativo caminha para um recorde, se ritmo se mantiver

Em 2019, o Congresso alterou vetos do presidente Jair Bolsonaro em quase 30% dos projetos barrados total ou parcialmente pelo chefe do Executivo. Se esse ritmo se mantiver, o volume de derrotas do Executivo no Legislativo caminha para um recorde. Em números absolutos, em seu primeiro ano de mandato, Bolsonaro já supera a quantidade de vetos alterados nos governos de Fer...