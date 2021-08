Política Congresso quer alterar todo o sistema político e eleitoral do país Senado já aprovou antes do recesso um minipacote que, agora, aguarda análise dos deputados

Com a volta esta semana dos trabalhos no Congresso, a Câmara dos Deputados pretende votar propostas que visam alterar praticamente toda a legislação eleitoral e política do país, em uma reforma que, se entrar em vigor, será a maior da história desde a Constituição de 1988. O Senado já aprovou antes do recesso um minipacote que, agora, aguarda análise dos deputados. Entenda os principa...