Política Congresso prorroga vigência de MP que institui 13º para Bolsa Família Prorrogação do prazo desta e de outras duas medidas provisórias estão publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira (9)

O Congresso Nacional prorrogou a vigência de três Medidas Provisórias pelo período de 60 dias. Os atos com a prorrogação estão publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira. 9. Uma das MPs prorrogadas é a Medida Provisória 898, que estabelece o pagamento do 13º do Bolsa Família. Também ganhou mais prazo para apreciação a MP 899, ou MP do contribuinte legal,...