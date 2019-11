Política 'Congresso pode alterar a Constituição', diz Moro Ministro diz que 'continuará defendendo' prisão em 2ª instância

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) disse nesta sexta, 8, que ‘sempre defendeu a execução da condenação criminal em segunda instância e continuará defendendo’. À reportagem do Estadão, o ex-juiz da Lava Jato – maior operação já deflagrada no País contra a corrupção e lavagem de dinheiro – repercutiu a decisão do Supremo Tribunal Federal que, nesta ...