Política Congresso mantém veto de Bolsonaro a propaganda partidária Com isso, os partidos políticos não terão direito a exibir a publicidade semestral das legendas no rádio e na TV

O Congresso Nacional manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro à propaganda partidária. Com isso, os partidos políticos não terão direito a exibir a publicidade semestral das legendas no rádio e na TV. Durante sessão nesta terça-feira, 3, partidos do chamado Centrão conseguiram rejeitar o veto entre os deputados, mas os votos dos se...