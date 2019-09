Política Congresso destina apenas 0,001% das emendas parlamentares à Amazônia Nos últimos 5 anos, congressistas de Estados sob influência da floresta reservaram R$ 23,9 milhões, de um total de R$ 13,1 bilhões, para projetos ambientais

As queimadas na Amazônia entraram no debate do Congresso, mas a preocupação com as florestas não é visível na liberação de verbas para a região. Nos últimos cinco anos, deputados e senadores da Amazônia Legal destinaram apenas 0,001% dos recursos de emendas parlamentares a projetos ligados à gestão ambiental dessa área. Em proporção, trata-se de quantia dez vezes menor d...