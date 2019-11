Política Congresso derruba veto de Bolsonaro à lei que previa psicólogos em escolas públicas Com isso volta a valer o texto aprovado no último mês de setembro pelos deputados

O Congresso derrubou nesta quarta-feira, 27, o veto integral do presidente Jair Bolsonaro à proposta que garante atendimento por profissionais de psicologia e serviço social aos alunos das escolas públicas de educação básica. Com a decisão, volta a valer o texto aprovado no último mês de setembro pelos deputados. De acordo com o texto aprovado, profis...