Política Congresso dá aval para gastos com aquisição de carros e reformas em residências oficiais No caso da Câmara, Rodrigo Maia reservou R$ 14,4 milhões para obras nos apartamentos funcionais dos deputados

O Congresso aprovou nesta quarta-feira, 3, um projeto de lei que autoriza a União a destinar recursos para reformar residências oficiais de ministros do Executivo e de integrantes do Judiciário e do Legislativo. Os parlamentares também deram aval para que o governo compre carros novos para o presidente, o vice-presidente e os ex-presidentes da República. De acor...