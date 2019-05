Política Congresso avalia ‘recall’ para presidente Senadores e deputados analisam tocar uma reforma política específica que tem o potencial de reduzir o tempo do ocupante do Palácio do Planalto

A mobilização das ruas amanhã vai dar o tom da reação do Congresso, alvo central das críticas dos atos em favor do presidente Jair Bolsonaro. Senadores e deputados analisam tocar um tipo de reforma política específica que tem o potencial de reduzir o tempo do ocupante do Palácio do Planalto, com a aprovação de um “recall” para o mandato de presidente e o fim da reelei...