Política Congresso aprova corte de R$ 600 mi da Ciência a pedido do Ministério da Economia Recursos específicos para projetos de ciência e tecnologia, que seriam R$ 655,4 milhões, tiveram redução de quase 99% e caíram para R$ 7,2 milhões

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta (7) projeto que retira R$ 600 milhões de recursos previstos para o MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) e destina o montante para uso em outras áreas. O projeto atendeu a um pedido da equipe econômica do governo Bolsonaro. Em agosto, o Ministério da Economia encaminhou ao Congresso o PLN (Projeto de Lei do C...