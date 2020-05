Política Congresso acumula 32 pedidos de impeachment e sete de CPIs para investigar Jair Bolsonaro Oposição e partidos de centro aumentam ofensiva contra o presidente, que tenta se 'blindar' com o Centrão

Com o agravamento das crises política, econômica e da pandemia do coronavírus, partidos da oposição e de centro intensificaram a ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso, ao mesmo tempo em que o governo tenta se blindar aproximando-se cada vez mais de líderes do Centrão. Ao menos sete pedidos de criação de comissões parlamentares d...