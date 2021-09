Política Congressistas veem pressão maior por impeachment Partidos de centro-direita sinalizaram que devem apoiar abertura de processo contra Bolsonaro após falas golpistas e duras ameaças ao STF

Deputados e senadores reagiram aos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e o ministro Alexandre de Moraes nos atos do 7 de Setembro e avaliam que as declarações mostram um presidente acuado. Além disso, partidos de centro-direita sinalizaram que vão engrossar os apelos da oposição e apoiar a abertura de um processo de impeachment,...