Política Congressistas reagem a Fernández, e Kátia Abreu chama argentino de 'Bolsonaro portenho' Pedro Sánchez disse que “os mexicanos vieram dos indígenas, os brasileiros, da selva, e nós, chegamos em barcos”.

A fala do presidente argentino, Alberto Fernández, de que os brasileiros vieram da selva, provocou reações entre deputados e senadores nesta quarta-feira (4) em Brasília. A presidente da CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado, Kátia Abreu (PP-TO), comparou Fernández com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Não vou comentar o que vomitou o Bolsonaro portenho...