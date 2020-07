Política Congressista dos EUA critica embaixador americano no Brasil, que defendeu Eduardo Bolsonaro "Eleições dos EUA são para os americanos decidirem. Depois de tudo o que aconteceu na eleição de 2016, o nosso embaixador não deveria saber disso?", escreveu o presidente do comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Eliot Engel

O incômodo de congressistas democratas nos Estados Unidos com a torcida da família Bolsonaro pela reeleição de Donald Trump passou a envolver, desde a noite de terça, o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman. "Ninguém está contestando o direito de Eduardo Bolsonaro falar livremente, mas as eleições dos EUA são para os americanos decidirem. Depois de tudo o que a...