Confira como votou cada vereador no projeto que aumenta as vagas na Câmara de Goiânia

Veja como votaram os vereadores no projeto que aumenta as vagas no Legislativo de 35 para 39. Apesar de ter recebido votos favoráveis da maioria -- 19 contra 6 --, o texto não conseguiu a quantidade mínima de votos para ser aprovado, que seria de pelo menos 24 "sim". A matéria, portanto, foi rejeitada. Confira como votou cada vereador: Alfredo Bambu (Patriota) - Sim ...