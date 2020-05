Política Confira as principais falas de Bolsonaro e ministros em reunião divulgada pelo STF Declarações incluem pedidos de prisão de governadores, prefeitos e membros da Corte, além de mudanças na lei ambiental durante a pandemia

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, derrubou nesta sexta-feira, 22, o sigilo da reunião ministerial do 22 de abril e divulgou partes do vídeo em que, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, Bolsonaro teria ameaçado interferir na Polícia Federal. Veja os vídeos da reunião ministerial de Bolsonaro com Moro; confira A gravação, considerada uma peça-chave no inquérito de Bolsonaro, traz falas polêmicas do presidente e de ...