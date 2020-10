Política Confira áudio em que Vanderlan Cardoso defende senador flagrado com dinheiro entre as nádegas Na mensagem enviada a grupo de senadores em aplicativo de mensagem, o goiano diz que “não tem nada que desabone Chico Rodrigues”

Confira abaixo o áudio em que o candidato à Prefeitura de Goiânia Vanderlan Cardoso (PSD) defende o senador e ex-vice-líder do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), Chico Rodrigues (DEM), flagrado com dinheiro entre as nádegas na última quarta-feira (14), durante operação da Polícia Federal em Roraima. Na gravação, Vanderlan diz que espera apoio do presidente do Sen...