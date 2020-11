Política Confiantes até o final O POPULAR foi atrás dos prefeitáveis com menores porcentuais nas pesquisas para saber o que os motiva nesta reta final da campanha

As carreatas e produção de conteúdo para redes sociais são as principais estratégias dos 13 candidatos à Prefeitura de Goiânia que têm as menores pontuações nas pesquisas de intenções de voto. Estes prefeitáveis se dividem entre um grupo que continua confiante na possibilidade de ir para o segundo turno e aqueles que reconhecem a dificuldade de alcançar este objetivo, ...