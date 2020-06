Política Confiança do comércio em maio tem a maior queda da série, diz CNC

O índice que mede a confiança do empresário do comércio, Icec, atingiu em maio sua pior queda mensal da série histórica iniciada em março de 2011 pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), um recuo de 20,9% em relação a abril.O Icec caiu a 94,5 pontos, pior pontuação desde setembro de 2016, entrando na zona de insatisfação (abaixo de 100 pontos).Segundo a CNC, o result...