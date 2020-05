Política Confederação recomenda cautela

A supervisora do Núcleo Econômico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Thalyta Alves, diz que a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e da alíquota patronal por parte dos municípios dará condições de prefeituras terem dinheiro em caixa para ações de enfrentamento à pandemia. A CNM pretende publicar uma lista com uma série de recomendações em relação ao u...