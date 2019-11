Política Condenados da Lava Jato: quem está preso e quem foi solto? Réus da maior operação contra a corrupção já deflagrada no País se valeram da decisão do Supremo que há 10 dias enterrou a prisão em segunda instância

Além da soltura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que enterrou a prisão em segunda instância, alcançou diferentes impactos nas ações dos réus da Operação Lava Jato, a maior missão já deflagrada no País contra a corrupção. O novo entendimento do Corte Máxima sobre a execução antecipada de pena c...