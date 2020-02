Política Concursos oferecem 2,3 mil vagas Seleções previstas, a maioria em municípios do interior goiano, somam 820 vagas; Prefeitura de Goiânia anuncia certame neste ano para 1.531 cargos em várias áreas

Com a realização de concursos públicos praticamente paralisada pelo governo federal, e algumas poucas ofertas recentes em nível estadual, em Goiás os concurseiros de plantão já podem concorrer a uma das 820 vagas que estão com inscrições abertas, principalmente em prefeituras do interior do Estado. Outras centenas de vagas estão sendo abertas em concursos já co...