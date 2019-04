Política Concessão de passaporte diplomático a Edir Macedo é anulada pela Justiça Federal O juiz Vigdor Teitel, da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, deferiu pedido de liminar em resposta a uma ação popular

A concessão do passaporte diplomático para Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, foi cassada pela Justiça Federal. A anulação foi decidida pelo juiz Vigdor Teitel, da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que deferiu um pedido de liminar, em resposta a uma ação popular. O passaporte seria concedido a Edir Macedo e à esposa dele, Ester Eunice Rangel...