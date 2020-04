Política Comunicação por jornal, TV e rádio tem metade da preferência Pesquisa mostra que 53% dos brasileiros preferem que as empresas comuniquem suas ações durante pandemia por meios consolidado s

Mais da metade (53%) dos brasileiros prefere que as empresas comuniquem suas ações durante a pandemia do novo coronavírus por meios consolidados, como jornal, TV e rádio, mostra pesquisa da Edelman, divulgada ontem.Depois, aparecem Facebook (49%), Instagram (46%), o site da marca e o e-mail, com 40% da preferência.O relatório ouviu 12 mil pessoas de 12 países para aval...