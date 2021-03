Política Compra de vacinas pelo governo de Goiás pode parar na Justiça Secretaria de Saúde diz que recursos são da União e, assim, imunizantes devem ser partilhados; deputado contesta e ameaça pedir anulação de votação

O deputado estadual Delegado Eduardo Prado (DC) vai apresentar, hoje, um projeto de lei para que as vacinas contra a Covid-19 compradas pelo Estado de Goiás sejam aplicadas na população goiana e não repartidas com o governo federal.A Assembleia Legislativa aprovou na semana passada recurso de R$ 60 milhões para a compra de imunizantes. O deputado quer que as vacinas adq...