Política Compra de vacina chinesa também deve ser investigada pela CPI

Integrantes da CPI da Covid querem apurar uma negociação envolvendo a vacina chinesa Convidecia e o Ministério da Saúde. A empresa Belcher Farmacêutica, com sede em Maringá (PR), atuou como representante no Brasil do laboratório CanSino Biologics no Brasil, responsável pelo imunizante. Senadores avaliam que é necessário aprofundar essa linha de investigação para sabe...