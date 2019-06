Política Compositor de músicas de apoio à campanha eleitoral de Bolsonaro é enterrado MC Reaça foi encontrado morto no sábado (1); bolsonaristas lamentam morte

O corpo do cantor Tales Volpi Fernandes, de 25 anos, conhecido como MC Reaça, foi sepultado nesta segunda-feira, 3, no Cemitério Parque dos Indaiás, em Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo. Compositor de músicas de apoio à campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, MC Reaça foi encontrado morto no sábado, dia 1º, na margem da rodovia D. Pedro I, em Valinhos. O...