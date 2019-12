Política Comissão mira no 'gabinete do ódio' ao investigar propagação de fake news CPI quer dados de computadores de servidores que despacham no andar de Bolsonaro

O terceiro andar do Palácio do Planalto entrou na mira das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) das Fake News. Nas próximas semanas, a comissão deve solicitar acesso aos IPs (uma espécie de identidade do aparelho) e dados dos computadores usados por servidores que integram o chamado “gabinete do ódio”, que atuam no mesmo andar no qual o presidente d...