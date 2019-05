Política Comissão do Senado aprova projeto de lei que obriga detentos a repor gastos Proposição altera a Lei de Execução Penal e segue agora para votação no Plenário da Casa

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado aprovou nesta terça, 14, um projeto de lei que obriga detentos a ressarcirem o Estado das despesas com a sua manutenção. A proposição altera a Lei de Execução Penal e segue agora para votação no Plenário da Casa. Segundo o PLS 580/2015, de autoria do ex-senador Waldemir Moka, quando...