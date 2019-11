Política Comissão do Senado aprova ampliação de saque do FGTS de R$ 500 para R$ 998 Hugo Motta propôs o aumento como forma de reaquecer o consumo e a economia

A comissão mista da Medida Provisória (MP) 889/2019 aprovou nesta terça-feira (5) o relatório preliminar da matéria, que criou a modalidade de saque-aniversário nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O texto precisa ser votado nos Plenários da Câmara e do Senado. A MP prevê que os trabalhadores poderão optar por sacar um percentual dos sa...