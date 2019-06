Política Comissão de Anistia analisa indenização para Dilma No pedido analisado, a petista solicita indenização e contagem de tempo para efeitos de aposentadoria do período em que foi presa, em 1970, até a promulgação da lei da anistia, 9 anos depois

A Comissão de Anistia do governo federal deve analisar na quarta-feira (26) processo em que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) pede indenização por ter sido perseguida política na ditadura militar (1964-1985). Dilma foi presa e torturada durante o regime. No pedido analisado, a petista solicita indenização e contagem de tempo para efeitos de aposentadoria do per...