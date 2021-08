Política Comissão de Ética da Alego vai apurar declaração de Amauri Ribeiro sobre 'tiro na cara' de vereadora Declaração do deputado estadual foi feita contra Luciula do Recanto (PSD), durante discurso em defesa da propriedade privada

Atualizada às 12h10 A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) vai apurar as declarações de Amauri Ribeiro (Patriota) contra a vereadora de Goiânia Luciula do Recanto (PSD). O deputado disse, na tribuna da Casa, na quinta-feira (5), que a vereadora “merecia um tiro na cara”. De acordo com o presidente da comissão, Gustavo Sebba (PSDB), o grup...