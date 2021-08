Política Comissão da Câmara rejeita voto impresso e impõe derrota a Jair Bolsonaro O relatório de Filipe Barros teve 23 votos contrários e 11 favoráveis

A volta do voto impresso, contida em uma PEC (proposta de emenda à Constituição), foi rejeitado na comissão especial que analisa o tema na Câmara nesta quinta-feira (5). Trata-se de uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro e seus afiliados políticos, que afirmam (sem provar) que há fraudes no sistema de urnas eletrônicas vigente. A rejeição não impede, do pon...