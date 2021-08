Política Comissão da Câmara convoca Braga Netto para explicar suposta ameaça às eleições Comparecimento deve ocorrer em 17 de agosto; ministro da Defesa teria condicionado pleito de 2022 à aprovação do voto impresso pelo Congresso

Uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (3) a convocação do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, para dar explicações sobre as supostas ameaças às eleições de 2022 caso o voto impresso não seja aprovado pelo Congresso. O requerimento, do deputado Rogério Correia (PT-MG), foi aprovado pela Comissão de Trabalho, de Admini...