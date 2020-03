Política Comissão aprova permanência do pagamento do 13º para Bolsa Família e BPC Para valer, texto ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado até o dia 24 de março

Uma comissão formada por deputados e senadores decidiu, nesta terça-feira (3), tornar permanente o pagamento de um 13º para beneficiários do Bolsa Família e estendeu a medida também a quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Para valer, o texto ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do S...