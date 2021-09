Política Comissão aprova estabilidade e permite corte de salário no serviço público Os deputados ainda precisam votar sugestões de modificações à proposta

A comissão especial que analisa as mudanças no serviço público aprovou nesta quinta-feira (23) o texto-base da reforma administrativa.Apresentada pelo governo Jair Bolsonaro para endurecer as regras do funcionalismo, a proposta acabou por manter previsão de estabilidade a todos os servidores, ainda que com possibilidade de demissão por desempenho insuficiente, e com...