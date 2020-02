Política Comercialização e queima de fogos de artifício com som podem ser proibidas em Rio Verde Na Câmara Municipal da cidade, a proposta tem sido amplamente discutida. O objetivo é proteger animais, pessoas idosas e autistas, que sofrem com os barulhos

Um projeto de Lei que proíbe a comercialização e a queima de fogos de artifício com efeitos sonoros e ruídos começou a tramitar na Câmara Municipal de Rio Verde na quinta-feira (13). A matéria de autoria do vereador Luciano Perpétuo Garcia recebeu um pedido de vistas do vereador Cabo Moraes. O vereador Manoel Pereira também pediu mais tempo para apreciação, porque...