Política Comentário de Bolsonaro sobre pai de presidente da OAB pode ser delito, diz MPF Segundo o órgão, “toda pessoa que tenha conhecimento do destino ou paradeiro da vítima e intencionalmente não o revele à Justiça pode ser, inclusive, considerada partícipe do delito”

