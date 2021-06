Política Comandantes de tropas do Exército temem efeito de absolvição de Pazuello Os comandantes irão começar a dar a orientação para que subordinados não participem de atos como as 'motociatas' organizadas pelo presidente

Generais à frente de tropas numerosas no Exército se viram obrigados a dar início a estratégias de contenção de danos diante da decisão do comandante da Força de não punir o general da ativa Eduardo Pazuello por participar de ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os comandantes irão começar a dar a orientação para que subordinados não pa...