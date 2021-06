Política Comandante da PM de Pernambuco cai após excesso policial em protesto contra Bolsonaro O governo de Pernambuco disse que a operação não foi autorizada. Até o momento, porém, não explicou quem deu a ordem para o ataque

Três dias após uma ação policial violenta diante de um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro no centro do Recife, o comandante da PM de Pernambuco pediu exoneração do cargo. O governador Paulo Câmara (PSB) comunicou na noite desta terça-feira (1º) que aceitou o pedido de Vanildo Maranhão. A situação ficou insustentável após imagens mostrarem policiais encerr...