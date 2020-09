Política Com Virmondes, Cidadania terá chapa pura Partido escolheu a economista Julimária Sousa para a vice do deputado

O Cidadania decidiu lançar chapa pura à prefeitura de Goiânia e escolheu a economista Julimária Sousa para a vice do deputado Vimondes Cruvinel. Servidora efetiva do Paço, Julimária é ligada aos movimentos Acredito e Renova BR, que têm foco na renovação e na atração de jovens para a vida política.Ao POPULAR, Virmondes diz que a sigla no Estado segue orientação do dire...