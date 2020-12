Política Com veto do STF a reeleição no Congresso, DEM perde força e MDB amplia a sua Para a maioria dos ministros do Supremo, a recondução dos atuais presidentes das Casas é inconstitucional

A reviravolta no placar que levou o STF (Supremo Tribunal Federal) a evitar um atropelo à Constituição ao barrar a possibilidade de reeleição da atual cúpula do Congresso enfraqueceu o DEM, que hoje comanda Câmara e Senado, e deu projeção ao MDB. Para a maioria dos ministros do Supremo, a recondução dos atuais presidentes das Casas é inconstitucional. O placar ficou ...